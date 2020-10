Confinement : Christine Bravo pousse un énorme coup de gueule contre le gouvernement

Emmanuel Macron a pris la parole pour la cinquième fois depuis le début de la crise sanitaire du coronavirus, ce mercredi 28 octobre 2020. Durant cette nouvelle allocution qui a duré 22 minutes, le président de la République a annoncé aux Français un retour au confinement dès ce vendredi 30 octobre. Une décision radicale pour limiter le nombre de contamination à la Covid-19 qui explose depuis plusieurs semaines.



Déjà agacés par le couvre-feu imposé il y a une dizaine de jours, les citoyens de l'Hexagone ont à nouveau fait part de leur mécontentement sur les réseaux sociaux. Parmi eux, l'animatrice Christine Bravo qui a exprimé sa colère sur Twitter.



"Le président parle de 'la mobilisation de tous', du sens citoyen de tous, Le problème est dans ce 'tous'. En France, l’ Histoire ne me contredira pas, il n’y a jamais eu de 'tous'. C’est pas dans l’ ADN national.' a déploré l'animatrice de 64 ans.

"Le gouvernement a été mou"

Si l'animatrice critique la gestion menée par le gouvernement, elle ne manque pas non plus d'accuser le comportement des citoyens français : "Faut plus fantasmer sur le côté sympa Gaulois rebelles des Français les amis ! Ce re confinement , on se le doit! Le gouvernement a été MOU comme une chique et nous, on a vraiment fait n’importe quoi en mode après nous la fin du monde." lance-t-elle.

"Il n’y a RIEN de polémique dans mes tweets ok ? Je ME remets en question aussi, alors que j’ai RESPECTÉ toutes les consignes sur mon bateau. Y compris le non port du masque en extérieur à moins de 10, comme autorisé ! On parle des terrasses des cafés ? Faut pas m’emmerder ce soir, ok?" a-t-elle conclu. En août dernier, Christine Bravo avait également pointé du doigt le laxisme de la maire de Paris, Anne Hidalgo quant au port du masque: "Le soi-disant respect du port du masque à Paris, c’est du pipo ! Sur les quais rive gauche à hauteur de Notre Dame, y’a au moins 200 personnes agglutinées et ZÉRO masque ! ZÉRO contrôle ! Y’a vraiment des gens qui se prennent des prunes en journée ?" avait-elle scandé avec fureur.



Par E.S.