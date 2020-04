Confinement : comment va s’organiser la cérémonie des couteaux dans Top Chef ?

Confinement oblige, les épisodes de "Top Chef" ont été coupés. Ainsi M6 peut diffuser plus longtemps des numéros inédits et reporter un maximum la finale. Habituellement, celle-ci se tient en présence des deux derniers finalistes, de leurs proches et des chefs- jurés de la saison. C’est à cette occasion que se tient la fameuse cérémonie des couteaux (les candidats finalistes découvrent leur victoire ou leur défaite en fonction de la couleur d’un couteau). Des rassemblements impossibles à prévoir en ces temps de crise sanitaire due à la pandémie de coronavirus. Mais alors que le onzième épisode de "Top Chef" 2020 est diffusé ce mercredi 29 avril, comment la cérémonie des couteaux va se dérouler ? Interrogé par Le Huffington Post ce mercredi, Paul Pairet, l’un des jurés de cette saison, répond. "Alors ce n’est pas encore mis au point, mais on sait que je ne pourrai pas y participer", explique le chef qui est confiné à Shangai (son lieu de résidence et de travail).

Une finale complètement bouleversée ?

"Même si je pouvais revenir en France, je ne pourrai pas rentrer en Chine. Donc je pense qu’on fera probablement une visio. Ça devrait être d’ici la fin du mois de mai, au plus proche de la diffusion de la finale", continue le restaurateur auprès de nos confrères du Huffington Post. Si Paul Pairet ne dit pas non à l’idée de revenir en tant que juré l’année prochaine dans "Top Chef", le coronavirus bouleverse la donne. "Avec toutes ces histoires de crise, on ne sait même pas ce qui va se faire ou non. (…) C’était quelque chose de positif, alors ça peut être à considérer", indique-t-il toujours au Huffington Post. Pour ce onzième épisode de "Top Chef" 2020, les téléspectateurs vont pouvoir retrouver la mythique épreuve de la guerre des restos, disputée par les six finalistes de cette onzième saison.

Par Non Stop People TV