Confinement : Cyril Hanouna contre la reprise des émissions en plateau ? Il réagit à la rumeur

Cyril Hanouna est de nouveau au coeur d’une nouvelle rumeur depuis quelques jours. Selon Paris Match, l’animateur de TPMP n’aurait pas hésité à appeler "Tout Paris pour dénoncer ses rivaux imprudents de Quotidien" en cette période de confinement. Si Cyril Hanouna a rapidement pris la décision d’animer son émission de chez lui pour éviter tout risque de contamination pour ses équipes et pour son public, l’émission Quotidien quant à elle a voulu poursuivre en plateau tout comme C à Vous. Après plusieurs jours dans le silence, Cyril Hanouna a finalement réagi à la nouvelle. En direct de Ce soir chez Baba ce lundi 13 avril, le trublion du paf a répliqué : "C’est pas ça du tout. Je m’en fiche totalement, chacun fait ce qu’il veut. Moi j’ai choisi de le faire chez moi, parce que c’est mon truc. Chacun fait ce qu’il veut".

"C’est une énorme bêtise"

Cyril Hanouna a pu compter sur le soutien de Matthieu Delormeau : "J’ai trouvé ça ridicule, ça n’a aucun sens, je ne vois pas du tout prendre votre téléphone et appeler toutes les chaînes, tous les producteurs, toutes les émissions concurrentes". Cyril Hanouna a tenu à rappeler qu’il était ami avec plusieurs producteurs d’émissions concurrentes : "D’autant plus que le producteur de C à Vous, Pierre-Antoine Capton, est vraiment un ami. C’est quelqu’un que j’ai quasiment tous les jours par SMS. C’est encore une énorme bêtise". Reste à voir si cette mise au point suffira à faire taire la rumeur.

Par Alexia Felix