Confinement : Denis Brogniart réagit avec un message plein d'humour

Le scénario se répète. En quelques semaines, la propagation de la Covid-19 s'est accélérée, rendant la situation de plus en plus critique. Après de nouvelles restrictions, un reconfinement a été annoncé par Emmanuel Macron ce mercredi 28 octobre. "Au moins jusqu'au 1er décembre", les écoles, les commerces jugés "essentiels", les chantiers ou encore les maisons de retraites vont rester ouverts. Comme lors du premier confinement, les attestations seront obligatoirement pour les déplacements et les restaurants, les bars et les lieux culturels seront fermés. Une décision qui a provoqué la colère de Christine Bravo sur Twitter. "Ce re confinement , on se le doit ! Le gouvernement a été MOU comme une chique et nous, on a vraiment fait n’importe quoi en mode après nous la fin du monde", a-t-elle lancé.

Denis Brogniart fait preuve d'humour

De manière plus subtile, Denis Brogniart a réagi à l'annonce du nouveau confinement. "Un peu d’humour !", a-t-il écrit en légende d'un cliché en noir et blanc où figurent Serge Gainsbourg assis à lire un journal en souriant, à côté de Coluche, le regard perdu. Sur cette photo, le présentateur de Koh-Lanta a ajouté comme commentaire : "Ouahh quel bordel en bas". Un message laissant sous-entendre l'état d'esprit de Denis Brogniart, que les internautes ont approuvé. Alors que des épisodes de Koh-Lanta avaient été divisés en deux parties lors du premier confinement, certains ont redouté que cela puisse se reproduire avec la nouvelle saison "Koh-Lanta, les 4 Terres".

Par Marie Merlet