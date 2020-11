Confinement : Flavie Flament donne la parole à ses fans en live sur Instagram

Ce deuxième confinement, qui a démarré le 29 octobre en France, est très difficile à vivre pour un grand nombre de Français. La pandémie de coronavirus a rythmé cette année 2020 et le nombre de morts ne cesse d'augmenter. C'est en cette période très morose que Flavie Flament a décidé d'apporter un peu de lumière à ses abonnés. L'animatrice de télévision a pris une grande décision pour tenter d'adoucir leur quotidien. Chaque soir, à 18h30, Flavie Flament met à l'honneur un inconnu et partage un live Instagram avec lui, afin de parler, sans filtre des problèmes de la vie et de la société. "Je fais connaissance avec vous tous les soirs. On court le risque de la rencontre. J'aime beaucoup cette idée", a-t-elle expliqué sur le réseau social.

"j'avais besoin de créer du lien"

Dans ce live Instagram baptisé "A nos étreintes", Flavie Flament donne la parole à des anonymes et cette expérience lui fait du bien. "Je n'avais jamais fait de live de ma vie ! Et j'ai des centaines de demandes de personnes qui souhaitent s'exprimer" a-t-elle expliqué à nos confrères du Parisien, avant d'ajouter : "Ce deuxième confinement n'est pas vécu comme le premier : on l'aborde avec la fatigue, la lassitude en plein automne et dans une période super-anxiogène. Moi, j'avais besoin de créer du lien et je n'avais pas envie du quant-à-soi avec des personnalités qui ne m'intéressent pas. Là, j'invite les gens à me laisser un message privé et je sélectionne chaque soir un follower qui m'a touchée."

"Les gens sont à l'aise"

Flavie Flament explique cette expérience, pleine de spontanéité : "Rien n'est préparé et c'est totalement libre. Les gens sont à l'aise. On n'est ni à la télé, ni à la radio et je n'ai pas de contraintes. Je suis chez moi dans mon salon, ils sont chez eux et on se rencontre comme si on faisait connaissance chez des amis communs. On parle vrai et de tout, on aborde des sujets de société. On se fait du bien et on met en avant des valeurs, des initiatives. Je me rends compte à quel point les gens ont besoin de parler de leur parcours." Elle a finalement conclu : "Nos échanges m'apportent autant que ce que je peux leur apporter." Une belle initiative qui réchauffe le coeur de ses nombreux abonnés en cette période si incertaine et angoissante.

Par Solène Sab