Confinement : Hélène Darroze annonce une très mauvaise nouvelle

Face à la montée du nombre de contamination à la Covid-19, Emmanuel Macron et son gouvernement ont pris une nouvelle mesure drastique. Depuis le 30 octobre dernier, les citoyens français sont à nouveau confinés et doivent éviter tout contact avec l'extérieur. Si les écoles et les magasins d'alimentation sont ouverts, tous les petits commerces, les bars, les restaurants et les établissements qui fournissent un service à la personne, ont encore une fois été forcés de fermer.



Une seconde fois, Hélène Darroze a donc été obligée de fermer son restaurant parisien, Joia, situé dans le 2e arrondissement de Paris. Pour s'assurer une mince rentrée d'argent, la célèbre cheffe a cependant misé sur la vente à emporter et sur la livraison de plats à domicile. "Nous vous l’avions promis il y a deux ans, lors de l’ouverture de Jòia, et nous n’avions jamais tenu notre promesse… aujourd’hui avec ce nouveau confinement, le voilà… ou plutôt les voilà… les burgers de Jòia" lançait-elle sur Instagram ce vendredi 30 octobre. Et alors qu'elle se réjouissait de voir sa clientèle venir chercher quelques burgers au 39 rue du Jeuneurs, la meilleure amie de Laeticia Hallyday, qui a contracté la Covid-19, doit faire face à un autre coup dur.

Hélène Darroze ferme un autre restaurant

Toujours sur Instagram, la mère de famille a annoncé, ce dimanche 1er novembre, qu'elle est forcée de fermer un autre de ses restaurants à savoir son établissement situé à Londres, baptisé "The Connaught", qui compte deux étoiles au guide Michelin. "Chers clients, c’est avec beaucoup de tristesse que nous allons fermer notre restaurant mercredi soir. Mais pour vous permettre de profiter de chaque minute avant le confinement, nous garderons notre restaurant ouvert pour le déjeuner et le dîner ces dimanche, lundi, mardi et mercredi. Venez nous voir et je peux vous promettre que Mirko Benzon et Marco Zampese avec l’équipe vous prépareront une expérience mémorable" a écrit la cheffe qui a récemment évoqué ses problèmes financiers.



Depuis mai 2019, Hélène Darroze est aussi à la tête d'un troisième restaurant nommé "Marsan" situé 4 rue d'Assas, dans le 12e arrondissement de Paris.





Par E.S.