Confinement : Jean-Luc Reichmann critiqué, il réplique

Depuis le début du confinement en France, les personnalités sont de plus en plus actives sur les réseaux sociaux pour divertir les internautes. Ainsi, Jean-Luc Reichmann s’amuse sur son compte Instagram avec des vidéos pour donner de ses nouvelles et pour faire rire ses abonnés, même si un internaute n’a pas hésité à critiquer l’animateur pour avoir rompu le confinement chaque jour. Mais sa dernière apparition n’a pas été du goût d’un internaute. Ce samedi 25 avril, Jean-Luc Reichmann a donc lancé à ses abonnés "Bon bah maintenant que j'y pense on est samedi, apéro ? Hein, on est mercredi ? Bon bah, apéro !". Une séquence assez amusante mais qui n’a pas fait plaisir à un internaute.

L’animateur plein d’humour

Jean-Luc Reichmann a donc eu droit à un commentaire très virulent : "Bon moi je me déconnecte de ton compte car je ne pense pas que tu es celui que tu veux faire croire... À part montrer que tu vis aisément sans penser que dans tous les gens qui te suivent certains ont beaucoup de mal. Nos commentaires tu en a rien à faire et même quand on pose une question il n'y a pas de réponse, je suis déçu de ce personnage qui se veut ami et nouvel ami de tout le monde". Et si l’animateur a eu droit à une vague de soutien de la part des internautes, il n’a pas hésité à répliquer lui-même à ce message avec une pointe d’humour : "Désolé de vous avoir déçu Luc ... même pas un p’tit apéro ? ... snifff". Une petite provocation qui n’a pas eu de réponse.

Par Alexia Felix