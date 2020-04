Confinement : Nabilla et Thomas en crise, le couple fait chambre à part

Il est évident que le confinement joue sur les couples. Rester enfermer avec son conjoint pendant plusieurs jours peut jouer sur les nerfs. Cela s'est confirmé en Chine où le taux de divorce a explosé durant cette crise sanitaire. Et aucun couple ne déroge à la règle. Pas même Nabilla et Thomas. Plus amoureux que jamais, les tourtereaux ont eu quelques passes difficiles. Et il semblerait que ces derniers jours aient été particulièrement compliqués.

Sur son compte Snapchat, Thomas s'est confié sur ses disputes avec sa femme, Nabilla, à l'origine d'une boulette qui embête Brigitte Macron. "Je ne vais pas vous mentir, ça fait quelques jours qu'avec Nabilla, on ne se parlait plus trop, dû au confinement. Je pense qu'on en a ras le bol."

"on faisait chambre à part"

Il ajoute ensuite : "On n'a pas divorcé mais c'est juste que le temps se fait long et on se cherche des problèmes là où il n'y en a pas, donc voilà. Je vous le dis parce qu'en ce moment, on faisait un peu chambre à part".

Pendant cette courte dispute, c'est Nabilla qui a fait le premier pas, souffrant de la distance avec son mari "Elle m'a acheté un tamagotchi". Donc elle m'a glissé le tamagotchi sous la porte. Je dormais dans la chambre d'amis et elle m'a glissé un tamagotchi. Elle m'a dit 'tu pourras t'occuper du tamagotchi vu que tu ne t'occupes pas de moi'". Thomas tient malgré tout à rassurer ses fans, tout est désormais rentré dans l'ordre. "Mais c'est bon, ce soir je retrouve ma belle et grande chambre et surtout mon bon matelas. Le matelas de la chambre d'amis, il est à changer ! C'est un cauchemar, j'ai mal aux cervicales..."

Par J.F.