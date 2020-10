Confinement : Patrick Poivre d’Arvor pousse un coup de gueule dans C à vous

Les nouvelles mesures prises pour lutter contre le coronavirus attriste nombre de personnalités. Après l’annonce d’Emmanuel Macron mercredi 28 octobre 2020, les stars ont été nombreuses à déplorer d’être à nouveau confinées. À commencer par Yann Moix qui s’est aussi dit "choqué" d’une phrase prononcée par le président de la République pendant son allocution depuis l’Élysée. Sur le plateau de "Balance Ton Post", Yann Moix était en effet agacé après qu’Emmanuel Macron a annoncé que "le travail pourra continuer". "C'est un peu maladroit dans la mesure où il y a beaucoup de gens pour qui le cauchemar va commencer. Ceux qui ferment leur magasin, ceux qui ne peuvent plus aller travailler, donc on ne dit pas 'le travail pourra continuer' si ce n'est pas le cas pour tout le monde, on trouve une autre formule", a estimé le chroniqueur de Cyril Hanouna.

"C’est une politique absurde"

Car outre les restaurants et bars, les librairies vont également devoir fermer leurs portes ! Une décision prise par le gouvernement qui ne passe pas, notamment auprès de Patrick Poivre d’Arvor. Invité d’Anne-Elisabeth Lemoine dans "C à vous" sur France 5 ce vendredi, l’ancien présentateur du JT de TF1 a poussé un coup de gueule contre la fermeture des librairies. Alors qu’Anne-Elisabeth Lemoine s’apprêtait à rendre l’antenne, PPDA a lancé : "Un petit mot pour dire aux gens d’aller dans les librairies, même si elles sont fermées, pour pousser les gouvernement à les rouvrir". "Bienvenue au royaume de l’Absurdie. Ce matin, on avait le droit d’acheter des livres partout sauf dans les librairies et ce soir, on n’a plus le droit d’acheter de livres. C’est absurde ! Je sais que Bruno Le Maire, Michel Blanquer, Roselyne Bachelot et Gérald Darmanin ont fait pression. Mais vraiment, il faut changer. C’est une politique absurde, ça n’a aucun sens. On a besoin de livres", a assuré Patrick Poivre d’Arvor.

Par Matilde A.