Copycomic : Jérémy Ferrari accable les accusés

En janvier 2019, CopyComic révélait sur sa chaîne YouTube de nombreuses et édifiantes ressemblances entre certains sketchs de grands noms de la scène française, et ceux de stars du stand-up américain ou canadien. Des accusations de plagiat qui ont notamment ciblé Gad Elmaleh, mais aussi Tomer Sisley, Thomas Njigol ou encore Malik Bentalha et Mathieu Madénian. Mais si les montages vidéo laissent très peu de place au doute, certains humoristes ont fustigé l'attitude de CopyComic, demandant à ce que son identité soit révélée. Un clan qui s'oppose à celui qui défend bec et ongles le mystérieux youtubeur, encensant son travail qui a ouvert la boîte de Pandore en quelques jours. Pour beaucoup, le plagiat entre humoristes n'était qu'un secret de Polichinelle.

"On savait tous"

Un avis que partage Jérémy Ferrari. De retour sur scène avec un nouveau spectacle grinçant, baptisé "Anesthésie Générale", l'humoriste révélé dans "On n'demande qu'à en rire" s'est longuement confié aux journalistes du Parisien. Et comme chacun de ses pairs avant lui, Jérémy Ferrari a inévitablement été interrogé sur le scandale CopyComic. Loin de vouloir prendre la défense de Gad Elmaleh et ses copains pris en flagrant délit, l'humoriste a lui aussi parlé d'un "secret de Polichinelle" sans détour : "On savait tous. Et les gros copieurs n'ont pas piqué qu'aux Américains, ils ont aussi copié leurs potes" a-t-il lâché, avant de se faire plus tranchant encore : "Ça ne remet pas forcément en cause leur talent, mais leur sincérité. Si j'avais gagné des millions avec des blagues volées, je ne dormirais pas la nuit." C'est dit.

Par Sarah M