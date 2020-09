Corinne Masiero (Capitaine Marleau) tacle le Premier ministre Jean Castex !

Corinne Masiero n’a pas sa langue dans sa poche… et c’est bien connu ! Après s’être affichée seins nus sur le plateau de "Groland, le Zapoï" sur Canal + pour faire passer un message fort, la comédienne de "Capitaine Marleau" (France 3) s’en était prise à la politique menée par le président Emmanuel Macron. En réaction aux annonces d’Emmanuel Macron pour sauver le monde de la culture après la montée du Covid-19, Corinne Masiero avait déclaré au micro de Thomas Sotto sur RTL : "Je n’écoute pas les serpents car il faut faire attention à ne pas se faire envenimer". Ce lundi 7 septembre 2020, Corinne Masiero a accordé une interview à TV5 Monde à l’occasion du Festival francophone d’Angoulême. Un entretien au cours duquel l’actrice s’est encore montrée très cash.

"Une prise d'otages"

Cette fois-ci, ce n’est pas Emmanuel Macron qui en prend pour son grade mais son nouveau Premier ministre Jean Castex, présent à l’ouverture du festival. "Vous avez même rencontré le Premier ministre, Jean Castex ?", demande le journaliste à Corinne Masiero. "Ça, ça m'a fait moins plaisir. J'ai trouvé que c'était une prise d'otages, carrément. J'ai regretté de pas m'être appelée Adèle Haenel... On aurait dû tous se lever et se barrer !", a-t-elle lancé, visiblement très agacée. Corinne Masiero fait référence au geste d’Adèle Haenel pendant la dernière cérémonie des César. L’actrice avait quitté la salle Pleyel après l'attribution du César du meilleur réalisateur à Roman Polanski, accusé de viol. "Franchement Adèle, je regrette de pas être toi, j'ai pas eu la présence d'esprit de le faire", a continué Corinne Masiero avant de conclure : "Ce qu'a très bien fait remarquer Blanche (Gardin, ndlr) ensuite quand nous sommes montées sur scène, c'est bla-bla bla-bla et moi je ne supporte pas les effets d'annonce où t'endors, les gens avec des paroles et quand ils sont endormis tu fais ce que tu veux. Par principe, je n'écoute pas ces gens-là !". Jean Castex appréciera…

Par Matilde A.