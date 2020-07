Corinne Masiero en couple : Ses rares confidences sur son compagnon

Si les fans de Corinne Masiero sont habitués à ses coups de gueule, l’actrice française se livre en revanche très peu sur sa vie privée. En couple depuis plus de 15 ans, Corinne Masiero file le parfait amour avec Nicolas Grard, directeur de la troupe de théâtre Détournoyment. C’est dans les années 2000 que les deux amoureux se sont rencontrés lors d’une manifestation anti-Medef. Mais auprès de nos confrères de Gala, l’actrice a accepté de faire quelques confidences sur son compagnon : "Je suis avec un mec très indépendant, avec qui c'était vraiment super. Là, il a décidé de devenir naturopathe. Il a suivi des cours pendant un an, maintenant il a son diplôme. Avec ça, il continue d'être comédien, metteur en scène, il maintient sa compagnie de théâtre de rue... C'est un Géo Trouvetou de la vie !".

Un confinement parfait pour le couple

Toujours aussi heureuse, Corinne Masiero a révélé que le confinement en France pendant la crise du coronavirus a été bénéfique pour son couple : "Au-delà même du simple rapport de couple. Avec un naturopathe à domicile, j'ai perdu je ne sais pas combien de kilos. C'est lui qui a fait la bouffe tout le temps. Il s'éclate et il nous apprend, aux potes et à moi, à réfléchir à ce qu'on ingurgite, sans jamais être donneur de leçons. J'ai la chance d'avoir une grosse baraque avec quatre appartements occupés par quasiment que des potes. Donc c'était plutôt cool, et surtout, j'ai un jardin super. Dans un premier temps, il a fallu lâcher prise sur les textes à apprendre pour les tournages, etc. Il a fallu gérer aussi les copains, pour qui c'était beaucoup moins rigolo".

Par Alexia Felix