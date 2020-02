Corinne Masiero en fait-elle trop ? Géraldine Maillet s’en prend à la comédienne

Corinne Masiero est une grande gueule. L’actrice n’hésite jamais à prendre position sur des sujets politiques. A plusieurs reprises, elle s’est opposée aux réformes entreprises par le gouvernement actuel et a critiqué les actions d’Emmanuel Macron. Celle qui incarne à l’écran Capitaine Marleau n’a pas hésité à prendre position en faveur des gilets jaunes. Dernière sortie en date, contre les César. L’actrice a fait une déclaration fracassante sur l’entre-soi de la cérémonie estimant qu’il fallait être "plus représentatif du métier et de la société" et que "ce n’est pas des bourgeois hétéros catholiques blancs de droite qui ont, seuls, le droit de dire ce qu’il faut récompenser en France".

"Elle en devient raciste elle-même", estime Géraldine Maillet

C’est cette dernière phrase qui a passablement énervé la chroniqueuse de "TPMP" Géraldine Maillet. Sur le plateau de l’émission ce mercredi 19 février, elle est revenue sur les déclarations de l’actrice. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ça ne lui a pas plu ! Installée dans les gradins avec le public, Géraldine Maillet a pris la parole pour dézinguer Corinne Masiero : "Ce que je déteste c’est quand elle est une sorte de révolutionnaire d’opérette comme ça. Je la trouve totalement démago. Et en plus, à force de dire ‘Oui les César c’est que les blancs, c’est que les cathos’, elle en devient elle-même raciste." Ce n’est pas la première fois que l’actrice subit les foudres des chroniqueurs de l’émission de C8. En avril dernier, Matthieu Delormeau s’était payé l’actrice dans "TPMP People". "Elle dit ne pas apprécier à être continuellement ramenée à son personnage […] Bref, elle aime bien la célébrité et le pognon […] Je ne vous donne pas mon avis, évidemment, mais sur mon visage vous commencez à voir ce que je pense d'elle." On imagine très bien la scène oui.

Par Mélanie C.