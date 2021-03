Corinne Masiero nue aux César : Josée Dayan prend sa défense

Durant la dernière cérémonie des César, l’actrice Corinne Masiero s’est illustrée en se mettant entièrement nue sur scène pour dénoncer le manque d’action du gouvernement pour le secteur culturel depuis le début de la pandémie. La star de la série "Capitaine Marleau" n’a pas hésité à s’afficher nue pour apporter son soutien aux intermittents du spectacle. Une prise de position qui a fait couler beaucoup d’encre et qui a valu beaucoup de critiques à la comédienne de 57 ans.

Face au tollé, elle est sortie du silence et a expliqué ne pas regretter son acte : "On ne doit pas montrer son cul quand on a passé 25 ans et qu’on ne fait pas du 36. Je pensais même avoir plus de réactions du côté des méchants. Je m’en fous. Ce que je retiens, c’est surtout tous ces gens qui soutiennent", a-t-elle déclaré.

Corinne Masiero défendue par Josée Dayan

Heureusement, Corinne Masiero a aussi reçu beaucoup de soutien à l’échelle internationale. Ce mercredi 17 mars 2021, c’est Josée Dayan, la réalisatrice de la série à succès "Capitaine Marleau" qui a eu des mots tendres à son égard lors d’un appel en visioconférence avec Cyril Hanouna sur le plateau de TPMP. La réalisatrice n’a pas hésité à qualifier Julien Aubert qui a critiqué l’intervention de Corinne Masiero à "un sombre député que personne ne connaît, et qui se permet de se faire une espèce de petite auréole en attaquant Corinne".

"Je trouve ça d’une lâcheté et d’une stupidité absolue. D’autre part, on connaît la position de Corinne, on sait qui elle est, on sait son courage. Je ne partage pas toutes ses opinions, je le lui ai dit, mais elle a au moins le courage de l’afficher" a-t-elle ajouté.

Par E.S.