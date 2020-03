Corinne Masiero : qui est Nicolas Grard, l'homme qui partage sa vie ?

Corinne Masiero connaît un succès qui ne tarit pas avec "Capitaine Marleau". Mais avant de rencontrer la réussite, l'actrice a connu des heures sombres. Si elle détonne dans le milieu de la télévision avec son franc-parler caractéristique, Corinne Masiero s'est confiée sur sa rencontre inattendue avec celui qui deviendra son mari. En février 2019 elle confie au magazine Elle avoir rencontré Nicolas Grard au cours d'une manifestation anti-Medef ! "J'avais repéré ce mec qui avait réussi à calmer les gens avec un porte-voix au moment où ça aurait pu mal tourner" raconte celle qui n'en reste pas là à l'époque.

"Et on ne s'est plus quittés"

En effet, la comédienne retombe sur lui "quatre jours plus tard" dans une autre manifestation. Elle décide alors d'agir. "Je me suis débrouillée pour avoir son tél et je lui ai envoyé un texto 'C'est où tu veux, quand tu veux'. On a dîné ensemble le soir même, on s'est revus le lendemain. Et on ne s'est plus quittés". Le couple est marié et s'aime depuis plus de 15 ans. Tous les deux partagent leurs engagements. Nicolas Grard est directeur d'une troupe de théâtre de rue et conseiller au Syndicat National des Arts Vivants. Malgré le succès, l'actrice ne se censure pas et dit ce qu'elle pense tout comme son personnage de Capitaine Marleau. Un épisode inédit est à découvrir ce mardi 3 mars sur France 3 à partir de 21h05. Dans "Double jeu" Marleau change de look et c'est surprenant !

Par Valentine V.