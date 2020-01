Corinne Masiero : seins nus, elle pousse un coup de gueule contre Emmanuel Macron

En janvier 2019, Corinne Masiero s'était confiée dans un long entretien accordé au Parisien. Elle en avait profité pour faire des révélations sur son lourd passé. "J'ai été toxico une dizaine d'années, à partir de 15 ans. Le problème, ce n'est pas de décrocher, mais de résoudre ce pour quoi tu prends de l'héroïne. Moi, ça vient de trucs de l'enfance, mais je ne veux pas parler de ma famille, je ne les vois plus depuis longtemps... Enfin, il m'a fallu un gros travail sur moi, j'ai vu une psy et, quand j'ai rencontré le spectacle vivant, ça a donné du sens à ma vie. Ça m'a sauvée", racontait-elle.

Star de la série "Capitaine Marleau" qui cartonne sur France 3, Corinne Masiero a montré à plusieurs reprises qu'elle était une actrice engagée, comme cette fois où elle a défilé à Lille lors d'un rassemblement du mouvement des Gilets jaunes. "Je manifeste ma colère, toujours (...) La violence, c'est ce que tu subis dans la vie, tous les jours, parce que tu vas bosser chez pas où, tu ne peux pas payer ton loyer avec ce que tu gagnes, ton SMIC de merde. Tu peux pas rembourser tes crédits", confiait-elle dans "Sept à Huit" en janvier 2019.

Seins nus et poing levé

Invitée samedi 18 janvier dans "Groland, le Zapoï" sur Canal+, Corinne Masiero a cette fois-ci défendu la cause des grévistes mobilisés depuis le 5 décembre contre la réforme des retraites aux côtés de Benoît Delépine ou encore Francis Kuntz. "On va se calmer direct là. Et puis, faites gaffe, avec votre façon de parler, parce que c'est à cause de ça que Micron, il est en train de nous ba**er la gueule, parce que dans 20 ans, ça va être quoi ? Des millions de clochards dans la rue ! Ça va être ça, sa réforme des retraites de m**** qu'il nous prépare", a-t-elle lâché avant de quitter le plateau.

Quelques instants plus tard, la comédienne de 55 ans a fait son retour, non sans faire le buzz. En effet, c'est seins nus et le poing levé que les téléspectateurs l'ont retrouvée. Une séquence qui n'a pas manqué de faire réagir les internautes sur Twitter (voir ci-dessous).

