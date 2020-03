Coronavirus : Alessandra Sublet révèle être confinée avec son ex-mari Clément Miserez

Nous sommes actuellement un milliard à être confinés pour lutter contre la crise sanitaire sans précédent du coronavirus. Après seulement une semaine d'enfermement, tous les moyens sont bons pour se divertir à la maison. Alors qu'un challenge qui consiste à publier des photos de soi, enfant, fait fureur actuellement sur Instagram, Alessandra Sublet a quant à elle décidé de se rapprocher de ses fans. Ce dimanche 22 mars 2020, l'animatrice a donc organisé un petit live en compagnie de son ami, Jarry.

Très complices et plus hilarants que jamais quand ils sont réunis, l'humoriste et la jolie brune n'ont pas manqué de faire le show et de faire quelques révélations inattendues durant le direct. Ainsi, nous avons appris qu'Alessandra Sublet est confinée avec ses enfants qu'elle a récemment dévoilés en photo, Charlie et Alphonse. Contre toute attente, l'animatrice aperçue il y a peu dans Mask Singer, a également révélé qu'elle vit cette période de confinement avec... son ex-mari, Clément Miserez ! De quoi choquer Jarry, qui visiblement, n'était pas au courant.

Séparés mais complices

Face à la stupeur de certains internautes, Alessandra Sublet a tenu à les rassurer : "C’est une vraie chance parce qu’on s’est toujours complétés là-dessus. Moi, je fais tout ce qui est travaux extérieurs : j’adore tondre, désherber…" a-t-elle avancé. "La cuisine, je n’y touche même pas. Si j’y touche, je pense que je les tue tous les trois" a-t-elle ajouté.

Et à un internaute qui a demandé si Alessandra Sublet et Clément Miserez ont recollé les morceaux, la jolie brune de 38 ans a répondu avec fermeté : "C’est un peu le même principe que quand tu es sur une île déserte, et il ne reste plus rien… oui mais non". Alessandra Sublet a ensuite assuré qu'ils sont "très heureux comme ça" et que "tout va bien".

Par E.S.