Coronavirus : Alexia Laroche-Joubert guérie, Christophe Beaugrand la remercie

Alors que de plus en plus de pays adoptent des gestes fermes afin de protéger leurs habitants du covid-19, cela n’empêche pas des dizaines de milliers de personnes d’être atteintes. Ainsi, parmi les personnalités publiques, Tom Hanks et sa femme ont révélé avoir été testés positifs tout comme le basketteur Rudy Gobert ou encore la femme de Justin Trudeau. Le prince Albert II de Monaco est également atteint du coronavirus a révélé le Palais Princier jeudi 19 mars à travers un communiqué. Ce vendredi 20 mars, la productrice de télévision Alexia Laroche-Joubert a publié une vidéo sur son compte Twitter dans laquelle elle révèle, non pas être atteinte mais avoir été guérie du covid-19.

"Les gestes barrière fonctionnent bien"

C’est une nouvelle qui fait du bien à entendre. Dans une vidéo partagée sur son compte Twitter, Alexia Laroche-Joubert confie avoir eu le coronavirus. "Un petit message car je suis sortie de confinement total après 15 jours de coronavirus. Je vais bien. A priori les enfants qui vivent à côté de ma chambre ne l’ont pas eu. Ça prouve que les gestes barrière fonctionnent bien" explique l’ancienne productrice de la Star Academy qui n’oublie pas de réagir aux gestes sanitaires préconisés pour éviter la transmission du virus. Une démarche saluée par Christophe Beaugrand. Ce dernier a répondu au tweet d’Alexia Laroche-Joubert et la remercie, "On a besoin de voir aussi des témoignages de gens qui guérissent !" Dans un climat anxiogène, l’animateur estime qu’une démarche positive telle que celle-ci est nécessaire.

Sortir du Coronavirus après 15j d’isolement dans sa chambre et avoir protégé les siens avec les gestes barrières pic.twitter.com/noqb4oL8df — Alexia Laroche Joub (@ALJ) March 20, 2020

Merci Alexia ! On a besoin de voir aussi des témoignages de gens qui guérissent ! https://t.co/eh1gIE3ut7 — Christophe Beaugrand-Gerin (@Tof_Beaugrand) March 20, 2020

Par Valentine V.