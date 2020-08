Coronavirus : Alyssa Milano hospitalisée, évoque son état de santé

Le coronavirus continu de toucher des millions de personnes dans le monde entier et connaît même une recrudescence. Parmi les nombreuses célébrités qui n'ont pas été épargnées, Alyssa Milano a révélé ce jeudi 6 août avoir été atteinte par la Covid-19 en avril dernier. Touchée par plusieurs symptômes attribués à la maladie, l'actrice qui s'apprête à reprendre son rôle dans la série "Madame est servie", avait pourtant été testée négatives pendant plusieurs tests. Dans son témoignage, Alyssa Milano a expliqué avoir "perdu 4 kilos en deux semaines". Une épreuve douloureuse qu'elle a souhaité partager pour faire prendre conscience du danger du virus et des mesures sanitaires à respecter. Car après "quatre mois avec des symptômes persistants", Alyssa Milano a été hospitalisée.

Sur Twitter ce dimanche 9 août, l'actrice a partagé un cliché d'elle portant un masque, dans un lit d’hôpital et avec des tubes autour d’elle. "J’ai été gravement malade avec la Covid-19 en avril. J'ai encore de nombreux symptômes. Je suis ce qu'ils appellent un ‘long transporteur’", a assuré Alyssa Milano sur son état de santé, avant d’expliquer pourquoi elle est hospitalisée : "Hier soir, j'avais un vrai poids dans la poitrine. Je suis allée aux urgences juste pour m'assurer que ce n'était pas un caillot de sang. Heureusement, ce n’était pas le cas". Une nouvelle fois, l'actrice a tenu à faire passer un message sur l'impact du coronavirus : "Ce virus craint. Prenez-le au sérieux".

I was acutely sick w/ Covid19 in April. I still have many symptoms. I am what they call a “long hauler”. Last night, I had real heaviness in my chest. I went to the ER just to make sure it wasn’t a blood clot. Thankfully, it wasn’t.



This virus sucks. Please take it seriously.