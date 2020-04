Coronavirus : Anne-Elisabeth Blateau (Scènes de ménages) est en voie de guérison

Albert de Monaco, Rudy Gobert, Patrick Bruel ou encore Charlélie Couture… Autant de personnalités touchées par la pandémie de covid-19. A cette liste déjà longue, vient s’ajouter le nom de l’actrice Anne-Elisabeth Blateau. L’actrice découverte dans la série "Scène de ménages" où elle incarne Emma, a révélé à TV Mag être malade mais sur la voie de la guérison. Elle raconte que ses symptômes ont débuté le 23 mars. D’abord par une toux, puis "une fièvre un peu étrange, pas très haute. Je suis montée à 39,7 degrés. Je n’étais vraiment pas bien. Tous les médecins que j’ai pu voir en visio m’ont qu’il n’y avait pas trop de doute à avoir sur le diagnostic". Pas d’hospitalisation pour la comédienne mais du repos.

"Oui j’ai eu peur"

"J’étais très fatiguée et je me disais que j’avais attrapé froid. J’étais un peu dans le déni puis au fur et à mesure, ça s’est aggravé. Une fois que la fièvre et la toux étaient vraiment importantes, c’était devenu évident" relate l’actrice. Sincère, elle précise, "Oui j’ai eu peur car on n’est pas dans un climat très rassurant". Anne-Elisabeth Blateau, qui a été arrêtée suite à des insultes et violences sur des pompiers et policiers, assure qu’elle va mieux. "Ça fait une semaine donc je suis sur la fin. Le weekend dernier a été très difficile. Les courbatures étaient vraiment douloureuses avec de la fièvre qui monte, qui descend toute la journée. J’attends encore 48 heures et s’il ne se passe rien, je pense que j’aurai vaincu le virus". En attendant, elle s’est isolée le plus possible dans son appartement afin de ne pas contaminer son garçon de 3 ans et son compagnon.

Par Non Stop People TV