Coronavirus : Anne-Elisabeth Lemoine angoissée par la crise sanitaire

Depuis le mardi 17 mars, la population française est confinée en raison de la pandémie de coronavirus. Une situation inédite. Si le pays est à l’arrêt, certaines émissions continuent d’être diffusées en direct. C’est le cas de "C à vous". Le talk-show de France 5 est proposé tous les soirs avec quelques aménagements : les invités sont le plus souvent en visioconférence et la distance d’un mètre est respectée entre chacun. Interrogée dans les colonnes de Paris Match, Anne-Elisabeth Lemoine a confié ne pas être très sereine. Si son métier lui paraît primordial, elle sait qu’elle fait prendre des risques à sa famille en continuant de présenter "C à vous". "On ne sauve pas des vies mais on se sent utiles. Le public a besoin d’informations. (…) Le matin je laisse mon petit garçon de 6 ans à la maison et chaque journaliste qui continue de travailler fait prendre des risques à sa famille".

"On angoisse, on fait des cauchemars"

Toute la semaine, elle est à la tête de son émission. Mais le week-end, celle qui s’est lâchée en plein direct avec "Quotidien" est préoccupée par cette situation et confesse ne pas être sereine. "Le week-end, c’est le moment où c’est le plus difficile pour nous tous parce qu’on a le temps de réfléchir à tout ce qu’on a vu et entendu toute la semaine". Anne-Elisabeth Lemoine va plus loin en expliquant ce qu’elle ressent. "On angoisse, on fait des cauchemars, cette situation est très préoccupante mais je suis de nature optimiste et je vous garantis que mon sourire à l’antenne en ce moment n’a rien d’artificiel". La journaliste continuera donc d’informer tant que son émission pourra être diffusée dans ce contexte inédit.

Par Non Stop People TV