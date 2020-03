Coronavirus : Anne-Sophie Lapix s'attire les foudres des internautes !

Lundi 16 mars, Emmanuel Macron annonçait une mesure inédite en France. Tous les citoyens français étaient appelés à rester chez eux le plus possible afin de lutter contre le coronavirus. La semaine a été pour le moins compliquée. Chacun devait s'habituer à cette nouvelle vie pour le moins inédite. C'est le cas d'Anne-Sophie Lapix qui a fait un slow avec Julien Doré. La journaliste est à la tête du JT de 20 h sur France 2. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle ne ménage pas ses efforts afin d'informer au mieux les citoyens parfois inquiets.

La direction de France 2 a donc décidé de rallonger son journal de vingt minutes dans le but de laisser la place aux téléspectateurs. Ces derniers peuvent poser leurs questions sur le coronavirus et sur les mesures prises par le gouvernement.

Ce nouvel aménagement permet également à la chaîne de couvrir sa grille de programmes pour faire face aux nombreuses émissions supprimées.

La journaliste prend une décision radicale

Un haut cadre de la chaîne se confiait au Parisien : "C'est la panique à tous les étages. On ne sait même pas si on arrivera à remplir nos grilles avant mardi". En plus de ce climat tendu, les internautes n'arrangent pas les affaires d'Anne-Sophie Lapix. Ce mardi 17 mars elle interviewait le Premier ministre Edouard Philippe taclé par Nicolas Duvauchelle, en duplex. Elle précisait alors : "Dans ces conditions, c'est compliqué de couper son interlocuteur. On se sent un peu coincé. Avec le décalage du son, ce n'est jamais un exercice facile, ni pour l'un ni pour l'autre".

Cet exercice lui a valu de nombreuses critiques de la part des internautes. Elle a confié avoir "reçu un torrent de bouses sur les réseaux sociaux". Face à cela, elle a décidé de supprimer son compte Twitter.

Par J.F.