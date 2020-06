Coronavirus : après les critiques, Michel Cymes pousse un coup de gueule !

Très présent médiatiquement dès le début de la crise de covid-19, Michel Cymes a subi la foudre des internautes. L’un des médecins les plus célèbres du petit écran s’était voulu rassurant, qualifiant la crise de coronavirus de "petite grippe" sur le plateau de Quotidien. Face à l’ampleur de la situation, téléspectateurs et personnalités n’ont pas hésité à l’interpeller via les réseaux sociaux et à le critiquer. Quelques jours plus tard, Michel Cymes était revenu sur ses propos dans C à Vous. Le soir du déconfinement, il avait également évoqué les critiques dont il était la cible. Ce mercredi 10 juin, le médecin a répondu à ses détracteurs.

"Je me suis tu jusqu’à maintenant"….

Alors que les critiques continuent, Michel Cymes a décidé de prendre la parole au micro d’Europe 1. Face à Philippe Vandel il n’a pas hésité à pousser un coup de gueule. "Il y a eu une sorte d’hystérie de la part des haters sur internet qui n’avaient rien d’autre à faire que de s’exciter en envoyant des messages haineux. Cela m’a beaucoup appris et je prends beaucoup de recul par rapport à tout cela". Puis le célèbre médecin s'est montré un peu plus virulent : "J’ai appris à dire que je ne savais pas, j’ai appris qu’on pouvait (…) me faire dire (...) des choses que je n’ai jamais dites. Et qu’il n’y a pas que des professionnels compétents dans le métier de journaliste".

Michel Cymes est revenu sur les propos qui lui sont attribués et n'a pas mâché ses mots. "Par exemple, la fameuse ‘gripette’, je n’ai jamais prononcé ce mot. Quelqu’un l’a dit un jour et cela a été repris partout ensuite, comme il y a plus de journalistes qui font du copier-coller que de la recherche d’investigation… Je me suis tu jusqu’à maintenant mais je vais commencer à répondre à ceux qui m’ont fait dire n’importe quoi. J’ai fait le dos rond pendant quelques semaines et quelques mois parce que je pense que la préoccupation des Français est autre que moi et heureusement. Mais je vais commencer à expliquer ma vérité !"

Par Non Stop People TV