Coronavirus : Arthur lance l'émission "The show must go home"

Depuis quelques jours, les solutions ne manquent pas pour ne pas s'ennuyer durant cette période de confinement imposée par l'État. C'est le cas notamment du groupe Canal+ qui a décidé de mettre la chaîne accessible à tous les Français qui ont une box. Ce mercredi 18 mars, c'est l'animateur Arthur qui a décidé de prendre des mesures afin d'occuper au mieux tous les Français. Selon les informations du Parisien, il va lancer une nouvelle émission "The Show Must Go Home", un rendez-vous quotidien diffusé à partir de ce mercredi 18 mars à 16h30 sur Facebook et Instagram.

Pour l'instant, l'animateur n'a pas précisé comment il mettra en place cette émission. Joint par téléphone par Europe 1, il a cependant donné quelques informations : "Cette idée est venue de l'angoisse du confinement, de me dire que je vais rester toute la journée à ne rien faire, même si on est tous un petit peu débordés à gérer nos activités qui sont toutes fermées".

"ça va être un joyeux bordel"

L'animateur a contacté quelques copains qui ont rapidement dit oui. "C'est la première fois de ma vie qu'autant de célébrités me disent 'oui, avec grand plaisir. On ne sait pas encore ce qu'on va faire. J'ai des équipes qui travaillent nuit et jour pour installer des caméras chez des gens et qu'on ait un son de qualité. Ça va être un joyeux bordel".

Il explique ensuite : "On a envie de s'amuser, sinon on va tous péter les plombs. C'est une période anxiogène, les gens sont très stressés. Tous les artistes sont très stressés aussi parce qu'ils ont dû annuler leurs spectacles, leurs tournées, c'est mettre toutes leurs équipes techniques sur le carreau. Ils ont besoin aussi de se connecter avec leur public". Avec la crise sanitaire qui touche l'Europe en ce moment, Arthur, longtemps en brouille avec Cyril Hanouna, a tenu à préciser que les consignes étaient évidemment respectées. La majeure partie de l'équipe travaille à distance, c'est le cas notamment des community managers, des auteurs et des producteurs.

Par J.F.