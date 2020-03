Coronavirus - Artus : son coup de gueule contre ceux qui menacent le personnel soignant

Depuis plusieurs semaines maintenant, la France comme l’Europe vit une situation inédite. Le pays est au ralenti pour tenter de maintenir la propagation du coronavirus. Dans ce contexte, quelques corps de métier continuent d’exercer malgré les risques. Parmi eux il y a le corps médical. Si la solidarité et l’entraide sont les maîtres mots en ce moment, certains privilégient l’individualité et face à la peur préfèrent la menace. Ainsi, des mots reçus anonymement par des professionnels surprennent. Il y a une aide-soignante priée de se "loger ailleurs", des infirmiers à qui on demande d’aller "vivre ailleurs", une soignante poussée à rendre ses clés par ses voisins ou encore une autre à qui on demande de "ne pas toucher les poignées de portes". Face à de tels comportements, l’humoriste Artus pousse un violent coup de gueule.

"Eux sont là pour vous aider"

Trop c’est trop pour Artus. Celui qui a participé à DALS a manifesté son mécontentement via une vidéo publiée sur Instagram et intitulée "Petit message anonyme". Il s’adresse à ces voisins au nom des soignants et ne mâche pas ses mots : "Allez bien vous faire enc**** fort car eux sont là pour vous aider". Et il continue. Artus déclare alors leur souhaiter d’attraper non pas le coronavirus "parce que c’est pas bien" mais plutôt "une ch***** longue qui dure genre huit ans. Que pendant huit ans dès que tu pètes tu te ch*** dessus". Un coup de gueule violent de la part de l’humoriste qui ne tolère pas le manque de respect envers le personnel soignant. A la fin de la vidéo, Artus décide de rallonger la peine : "A vie tu te ch*** dessus, bisous !" Le message est passé.

Par Non Stop People TV