Coronavirus : Benjamin Castaldi explose de colère face à une décision du gouvernement

Le premier ministre s’est exprimé ce mardi 28 avril 2020 à 15h en direct de l’Assemblée nationale. Un discours attendu par tous les Français durant lequel le bras droit d’Emmanuel Macron a exposé son plan pour sortir du confinement dès le 11 mai prochain. Parmi les objectifs liés à une reprise de la vie normale : la reprise de l’école pour des millions d’enfants à travers l’Hexagone : "Les classes rouvriront dans des conditions sanitaires strictes" a assuré le chef du gouvernement.

Le premier ministre a apporté quelques précisions supplémentaires en affirmant que les élèves ne devront pas être plus de quinze par classe et que la distanciation physique sera le mot d’ordre dans les cantines. Si les cantines scolaires vont pouvoir rouvrir leurs portes, ce n’est pas le cas des cafés et restaurants qui restent fermés au moins jusqu’au mois de juin.

Benjamin Castaldi pousse un gros coup de gueule

Cette différence a eu le don d’agacer Benjamin Castaldi qui s’est exprimé, quelques heures après l’intervention d’Édouard Phillippe, durant l’émission "Allo Baba", présentée par Cyril Hanouna sur C8. "Je trouve extrêmement choquant qu’on ne puisse pas ouvrir à la fois les restaurants et les cantines », a lancé le chroniqueur avant d’ajouter : "Parce que je pense sincèrement que des grandes personnes seront plus responsables que des enfants qu’on va avoir beaucoup de mal à mettre en rang avec un masque en respectant la distance d’un mètre".

Celui qui s’apprête à être papa pour la quatrième fois déplore vivement le fait que les restaurateurs vont continuer d’être en difficulté : "Je ne comprends pas pourquoi on va pénaliser les restaurateurs. Ça va être un drame absolu pour eux. Ça n’a pas de sens. Je ne vois pas le fait d’aller manger à la cantine ou au restaurant".

Des propos partagés par Jean-Michel Maire : "On ne pense pas assez aux restaurateurs. Ils sont combien à avoir le couteau sous la gorge ?" a-t-il demandé en réaction aux propos de Benjamin Castaldi.

Par E.S.