Coronavirus : Bernard-Henri Lévy dénonce une panique face à une deuxième vague

Les mesures pour lutter contre la propagation du coronavirus s’accentuent depuis quelques semaines. Dans les rues de certaines villes françaises, dans les supermarchés, les entreprises et désormais les établissements scolaires, le port du masque est devenu obligatoire. Des décisions qui font suite à l’augmentation du nombre de contaminations au Covid-19 dans le pays. Dans ce contexte où la crainte face à une deuxième vague se fait entendre par les soignants, certains détracteurs élèvent aussi leur voix comme Bernard-Henri Lévy. Auteur du livre "Ce virus qui rend fou", le philosophe continue de fustiger la gestion de la crise sanitaire qu'il avait dénoncée dans "On n'est pas couché" en juin dernier.

Un cliché fait le tour de Twitter

Sur Twitter, Bernard-Henri Lévy a laissé entendre ne pas vouloir céder à la panique. "StopCOVID19 ? Non. StopPANIQUE! Stop #CeVirusQuiRendFou! Il ne PEUT pas y avoir de deuxième vague semblable à la première. Because tests. Because masques. Because immunité grandissante. Because hôpitaux prêts", a-t-il écrit en énumérant les différents changements par rapport au début de la pandémie. Le philosophe qui avait dénoncé les "arguments d'autorités insupportables" des responsables politiques et des autorités sanitaires sur Europe 1 en juin dernier, n'a pas fait l’unanimité dans les commentaires, en se faisant de nouveau rattraper par un cliché où il pose avec des Kurdes. Sur la pointe des pieds pour paraître plus grand, le philosophe fait depuis le tour de Twitter et inspire les internautes.

? Non. ! Stop ! Il ne PEUT pas y avoir de semblable à la première. Because . Because . Because grandissante. Because prêts — Bernard-Henri Lévy (@BHL) August 21, 2020

Par Marie Merlet