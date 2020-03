Coronavirus - Bernard Montiel : confiné dans le sud, il répond à ceux qui le critiquent

La France comme le reste du monde connaît une crise sanitaire majeure. Depuis plusieurs semaines, de nombreux pays ont opté pour des mesures de confinement de leurs populations afin de limiter la propagation du coronavirus. La pandémie n’épargne personne. De nombreuses personnalités ont été contaminées par le coronavirus. Certaines ont succombé au covid-19, c’est le cas d’Alan Merill, l’auteur du célèbre tube "I love Rock’N Roll" ou de l’ancien ministre Patrick Devedjian. Heureusement, d’autres personnalités contaminées vont mieux comme Tom Hanks et sa femme ou encore le Prince Charles. Si le confinement apparaît comme l’une des solutions pour ralentir le nombre croissant de malades, de nombreux Français ont fait le choix de quitter la ville pour la campagne. C’est le cas de Bernard Montiel qui s’en explique dans "Ce soir chez Baba".

"C’est ma résidence principale"

Lundi 30 mars, Bernard Montiel a répondu à Cyril Hanouna depuis sa résidence du Pyla sur mer. Dans "Ce soir chez Baba", il explique pourquoi il a fait le choix de quitter la capitale. "Je suis bordelais et j’ai cette maison depuis plus de 30 ans, c’est ma résidence principale où je vais régulièrement". Nombreux sont ceux qui critiquent le choix des citadins de partir à la campagne à l’annonce du confinement. Des critiques que Bernard Montiel ne comprend pas. "Je ne comprends pas qu’ils critiquent. Vous savez, je me suis amusé à envoyer quelques images car on avait droit à quelques balades (…) j’ai fait des images de la mer, des rues désertes, certains me l’ont reproché mais très peu. D’autres surtout m’ont dit ‘Merci, ça nous permet de nous évader, de voir autre chose’". Puis il rajoute qu’il n’a pas quitté Paris au moment de l’annonce du confinement car il était déjà présent dans sa résidence le week-end précédent.

Par Non Stop People TV