Coronavirus - Camille Lou : son lieu de confinement a de quoi surprendre

Depuis mardi 17 mars, les Français sont confinés chez eux pour lutter contre le coronavirus. Certains ont choisi d'aller profiter de leur résidence secondaire durant le confinement à l'image de Michel Drucker qui a quitté la capitale lundi soir pour aller dans sa maison de Provence. Cristina Cordula, elle, a choisi de partir au Brésil retrouver sa famille et son fils. Plus étonnant est le choix de l'actrice et chanteuse Camille Lou. Alors que le tournage de la version de "This is Us" dont elle est l'une des héroïnes a été interrompu, elle a expliqué dans l'émission d'Arthur "Show must go home" où elle avait décidé de passer son confinement.

Camille Lou et sa guitare

Originaire de Maubeuge dans le nord de la France, Camille Lou a choisi d'y revenir pour être auprès de ses parents. Mais comme l'a préconisé le président de la République et tous les ministres du gouvernement à de nombreuses reprises, il faut limiter les contacts avec ses parents, amis au maximum. Alors la jeune femme a choisi d'investir... le camping-car de ses parents ! Un choix surprenant mais qui semble lui réussir. Tous les jours, elle poste sur son compte Instagram une chanson jouée à la guitare sèche et des messages de prévention ou de soutien au corps médical. "Une pensée à tous les gens qui fêtent leur anniversaire seuls ou séparés d’une partie de leurs proches, leurs amis. A ceux qui ne le fêteront pas, parce qu’ils sont cloués au fond d’un lit d’hôpital, ou en train de soigner ceux qui y sont... Je pense à vous !" Très préoccupée par la situation, Camille Lou prend le coronavirus au sérieux et incite chacun à rester chez soi.

Par Mélanie C.