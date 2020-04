Coronavirus : Christophe Michalak révèle que sa femme et son fils ont été touchés

Depuis plus d’un mois et demi maintenant, les Français doivent respecter une mesure de confinement afin de ralentir la propagation du coronavirus. Mais cela n’empêche pas le virus de toucher des milliers de personnes. De nombreuses personnalités ont été touchées directement par le virus ou certains de leurs proches. Après Adeline Blondieau qui a raconté que sa mère avait été touchée, ce jeudi 30 avril c’est le célèbre pâtissier Christophe Michalak qui fait une révélation. Invité dans "Le Mur des Podcasts" du quotidien Ouest France, le chef a confié que sa femme et son fils ont attrapé le coronavirus. Une expérience douloureuse qu’il raconte.

"On s’en est sorti relativement bien"

Si aujourd’hui "ils vont très bien", Christophe Michalak a confié que ce moment était "archi flippant". "Le plus grand chanceux de la famille c’est moi car je suis passé au travers" raconte le chef avant d’ajouter, "Plus de peur que de mal comme on dit". Il précise que sa femme et son fils n’ont visiblement pas été hospitalisés, "ils ont eu une version d’un petit niveau on va dire, ils n’ont pas eu le gros coronavirus avec la perte de goût etc. On s’en est sorti relativement bien". Christophe Michalak subit cette situation de plein fouet professionnellement, il confie que toutes ses pâtisseries et boutiques sont fermées, "J’ai 50 salariés qui sont en chômage partiel".

Le chef a révélé ce beau projet qu’il aimerait réaliser à la fin de cette crise. "Je fais 3-4 recettes par jour (…) je poste chaque jour ces recettes sur Instagram. Je vais essayer d’en faire un livre à la fin de ce confinement pour essayer de le vendre et surtout de distribuer les droits d’auteur et droits d’images car les photos sont faites par mon épouse à une association, on ne sait pas encore laquelle, pour tout le corps médical qui nous aide".

Par Non Stop People TV