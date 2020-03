Coronavirus : Comment Claire Keim et Bixente Lizarazu gèrent le confinement

Emmanuel Macron l’a annoncé lors de l’une de ses allocutions, afin d’éviter la propagation du covid-19 il faut désormais respecter des mesures de confinement. Les Français ne sont autorisés à sortir de chez eux que pour certains motifs et avec une attestation datée et signée. Ainsi, chez soi chacun occupe son temps comme il le peut quand il n’est pas en télétravail. Certains animateurs continuent de proposer des émissions en direct sur les réseaux sociaux, d’autres proposent des live comme Karine Le Marchand qui a décidé d’aider les célibataires grâce à Instagram. Une situation inédite pour de nombreux Français qui doivent s’adapter. L’actrice Claire Keim a confié à Purepeople comment elle gérait son quotidien avec son compagnon Bixente Lizarazu.

"On essaie d’avoir un peu plus de patience"

"Mes pensées vont vers tous les soignants et vers tous ceux qui nous aident dans ce moment si singulier" a d'abord tenu à déclarer la comédienne qui participe chaque année au spectacle des Enfoirés. Claire Keim confie que cette période est "un tourbillon de sentiments extrêmes et contradictoires parfois". Celle qui partage la vie de l’ancien footballeur Bixente Lizarazu depuis de longues années estime que la situation est assez "inconfortable" pour "ajouter des règles" à leur fille de 11 ans, Uhaina. Cette dernière "travaille quand elle veut" et doit faire des envieux ! Si Claire Keim révèle faire "beaucoup de rangement et de ménage", elle s’est confiée sur son couple.

"Je me garderais bien de donner le moindre conseil ! On fait ce qu’on peut, on essaie d’avoir un peu plus de patience et d’indulgence, on essaie de deviner la météo de l’autre et on adapte les journées en fonction" explique l’actrice. Puis à la question de qui fait la cuisine en cette période, la réponse ne se fait pas attendre : "Moi ! Heureusement !"

Par Valentine V.