Coronavirus : comment les médias s’adaptent au confinement

Le confinement touche tout le monde y compris le monde des médias. Dès lundi, de très nombreuses rédactions avaient pris leur disposition pour favoriser le télétravail. Ainsi, toute l’équipe de la matinale d’Europe 1 dont son présentateur Mathieu Béliard, travaillait de chez elle. Mardi soir, c’est en direct depuis chez lui que Cyril Hanouna a présenté son émission "Touche pas à mon poste". En plus de mettre ses salariés en télétravail, les rédactions s’adaptent également aux Français désormais confinés chez eux. Plusieurs grandes annonces ont été faites lundi et mardi. Ainsi, la direction de Canal + a décidé de passer toute la chaîne en clair. Une aubaine pour les millions de fans du septième art. D’autres rédactions comme Le Monde ou Le Figaro ont décidé de mettre gratuitement à disposition leurs articles, notamment ceux qui traitent du coronavirus. Un moyen de lutter contre les fake news également.

Des JT rallongés, Canal + en clair

Les médias jeunesse proposent aussi des solutions alors que 12 millions de petits Français sont bloqués à la maison. L’Étudiant propose une page dédiée "à l’actualité du coronavirus côté vie scolaire et étudiante". Les chaînes France 5 et France 4 vont proposer des programmes pour accompagner les révisions des plus jeunes tout comme Radio France Culture qui bouleverse ses programmes avec des émissions en matière "d’histoire, de philosophie, de sciences, d’économie, de sociologie et de littérature et de patrimoine." Côté journaux, ceux de France 2 et France 3 "continueront à être rallongés et le 20h adopte désormais un format de 52 minutes avec une large place à l’interactivité avec le public", indique le groupe. A noter que les chaînes d’information continue consacrent une large partie de leur antenne aux questions posées par les téléspectateurs.

Par Ambre L