Coronavirus : Cristina Cordula effrayée pour sa famille, elle se confie

Face à la propagation du coronavirus dans le monde, de nombreux pays ont décidé de se confiner pour endiguer la maladie. Mais alors que le Brésil n’a pas encore annoncé la mise en place d’un confinement, Cristina Cordula a décidé de le faire d’elle-même. Actuellement privée de tournages à cause du Covid-19, l’animatrice de M6 est donc rentrée chez elle à Rio de Janeiro au Brésil pour profiter de ses proches. Mais lors d’un entretien avec nos confrères de Gala, Cristina Cordula a avoué être effrayée par le coronavirus, au point de passer toute sa maison au désinfectant : "Je profite de ce moment pour faire un grand rangement. Dans la cuisine, j'ai organisé, par rayons, tous les produits de nettoyage pour la maison, j'ai frotté les appareils électroménagers, j'ai passé l'aspirateur à l'alcool. Le coronavirus m'a rendue paranoïaque et je suis devenue une maniaque des désinfectants. J'en utilise tout le temps, tous les jours, partout, sur les poignées, les prises de courant, les télécommandes".

"C’est angoissant"

Heureusement pour Cristina Cordula, elle n’est pas confinée seule puisqu’elle se trouve avec son mari et son fils Enzo. Malgré tout, l’animatrice de M6 n’attend qu’une chose, pouvoir revoir ses amis : "Ce qui me manque le plus, c'est de ne pas pouvoir être avec mes proches et les toucher. Comme tous les Brésiliens, je suis une femme très tactile. C'est angoissant, mais je sais que cela va passer. J'ai hâte de pouvoir faire des câlins à mes amis". Et auprès de nos confrères de Télé Loisirs, Cristina Cordula a également révélé comment se passait son confinement en famille : "Personne ne rentre, ni ne sort de la maison. Je me fais livrer à l’extérieur. On prend des gants et on passe nos courses sous de l’alcool. Sinon, on regarde des films, je bouquine et fais du sport. J’ai aussi des rendez-vous avec l’équipe de mon agence pour avancer sur nos projets. Au final, il y a pas mal de choses à faire !".

Par Alexia Felix