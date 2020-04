Coronavirus : Cyril Hanouna annule Balance ton post, quelle émission la remplace ?

Ce jeudi 9 avril, C8 devait proposer une grande soirée consacrée aux fake news qui circulent depuis le début de la pandémie de coronavirus et la crise sanitaire qui touche le monde entier. Un documentaire puis un débat mené par Cyril Hanouna étaient programmés. Mais le présentateur de "Touche pas à mon poste" en a décidé autrement. "J’ai appelé cet après-midi Franck Appietto (le directeur général de C8, NDLR) et je lui ai dit que dans le contexte actuel, je veux bien qu’on diffuse le documentaire sur les différentes fake news, mais je ne me sens pas de faire une émission sur les théories du complot. Ça me saoule (...) En ce moment, j’ai envie de faire du débat intéressant, ou du divertissement”, a annoncé Cyril Hanouna à la télévision. Des déclarations appuyées par C8 qui a indiqué sur Twitter annuler la diffusion du documentaire.

Une autre émission de Cyril Hanouna au programme

Le programme devait reprendre "les folles théories du complot" qui circulent sur le coronavirus, comme celle "d’un plan secret de la CIA pour déstabiliser la Chine", "la manœuvre des laboratoires pour vendre des vaccins par millions" ou encore "le résultat d’une guerre biologique entre la Chine et les États-Unis." A la place de cette soirée spéciale fake news, C8 mise sur l’humour et le divertissement. C’est une rediffusion de "La Grosse Rigolade", émission présentée par Cyril Hanouna qui sera proposée. Le concept : l’animateur et ses invités doivent faire rire les téléspectateurs en faisant des blagues ou en jouant au fameux "Ni oui ni non".

Par Non Stop People TV