Coronavirus : Cyril Hanouna appelle sa fille qui chante une chanson pro-confinement

Confinement ? Depuis mardi 17 mars 12 heures, les Français doivent le respecter et rester chez eux. Pourtant, de nombreuses images viennent contredire l'annonce du gouvernement. A Paris, certains continuent de faire leur marché, comme si de rien n'était et dans à Nice, les habitants profitent de la plage. A tel point que les mairies ont d'ores et déjà prius des arrêtés pour interdire l'accès aux plages. De quoi donner des idées à la fille de Cyril Hanouna.

"Fini les sorties, on doit tous rester chez nous"

Dans "TPMP Darka", Cyril Hanouna en direct de son salon et paré de gants en plastique a appelé sa fille Bianca au téléphone. Cette dernière a composé une chanson spéciale confinement et anti-coronavirus. Pendant quelques minutes, elle a ainsi chanté sa chanson sur des airs de Jean-Jacques Goldman. "Foutu corona, il veut notre peau, mais il ne l'aura pas ! Fini les sorties, on doit tous rester chez nous. Plus d'école, plus de déconne", chante Bianca au bout du fil. L'occasion pour son père de rappeler qu'il faut rester chez soi pour combattre le virus. "Qu'est-ce qu'elle a dit ma fille ? Elle a dit, restez chez vous!". "Voilà, c'est la famille au téléphone. Bravo, Jean-Jacques Goldman peut se rhabiller sur les paroles. Je vous embrasse les chéris", conclut l'animateur de C8.

Depuis mardi 17 mars et l'annonce de confinement par le gouvernement, Cyril Hanouna anime son émission depuis chez lui, en jogging. Son salon, équipé de deux caméras le filme pendant que lui et le médecin Jimmy Mohamed répondent aux questions des internautes sur le coronavirus.

Par Mélanie C.