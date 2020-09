Coronavirus : Cyril Hanouna lance un challenge à Emmanuel Macron !

En France, la crainte d’un nouveau confinement se fait savoir. Pour éviter cela, le gouvernement a mis en place de nouvelles mesures dans les villes françaises les plus touchées par l’épidémie du Covid-19. À commencer par Marseille où les bars et restaurants ont été fermés à compter du samedi 26 septembre 2020. Autres décisions importantes : l’interdiction de fêtes étudiantes et les rassemblements de plus de dix personnes dans l’espace public. Si ces mesures divisent pour des raisons économiques, le gouvernement assure qu’elles sont néanmoins nécessaires pour lutter contre le virus venu de Chine.

PTP : Protège Tes Potes

Ce samedi, Cyril Hanouna a pris le contrôle de son compte Instagram pour lancer un challenge à ses "fanzouzes". "Salut mes petites beautés, c'est samedi et ce soir je sais que vous allez avoir envie de sortir et de kiffer avec vos amis, je comprends tout à fait, commence Cyril Hanouna. Juste un truc, respectez les gestes barrières. On a quinze jours pour éviter peut-être un reconfinement, on l'a connu, on veut pas re-connaître cette galère". L’animateur d’"À prendre ou à laisser" et de "Balance Ton Post" a ensuite une pensée pour le personnel hospitalier. "Il ne faut pas qu'il soit débordé, ils font un travail de fou toute l'année, on doit les sauver, on doit les protéger. On doit aussi sauver nos restaurateurs, qui n'ont pas envie de mettre la clef sous la porte. Les restaurants, les bars, c'est notre kiffe, se retrouver entre amis, on va le faire mais plus tard. Là on a quinze jours où il faut vraiment se mobiliser", demande Cyril Hanouna. L’animateur de "Touche pas à mon poste" a ensuite lancé le "PTP : Protège Tes Potes". Pour le lancement de ce challenge, il a invité quelques célébrités à y participer, dont le président de la République Emmanuel Macron ! "J'espère qu'il va reprendre ce hashtag", lance Cyril Hanouna qui a également cité Wejdene, Booba, Gad Elmaleh, Kev Adams, Bigflo et Oli, Kylian Mbappé, Stan Wawrinka et le Youtubeur Michou.

Par Matilde A.