Coronavirus : Cyril Hanouna réagit après la venue d'un invité malade dans TPMP

Aucun univers ne semble être épargné par la crise du coronavirus. La panique gagne du terrain et de plus en plus de personnes sont touchées par le virus. D'ailleurs, des mesures exceptionnelles ont été annoncées et prises par le président de la République, Emmanuel Macron ce jeudi 12 mars pour tenter d'éradique la pandémie. Cyril Hanouna a décidé de diffuser son discours en direct dans l'émission "Balance ton post", dédiée au coronavirus. Si de nombreux experts de la santé étaient présents autour de l'animateur de C8, Paolo Levi a quant à lui décliné l'invitation. Le correspondant italien en France de l'agence de presse Ansa avait participé à l'émission "Touche pas à mon poste" de la veille et a précisé via ses réseaux sociaux ce jeudi 12 mars qu'il était malade et qu'il s'était donc auto-confiné par précaution. Après cette annonce réalisée à 16h, Cyril Hanouna a réagi en direct dans "Touche pas à mon Poste".

"Je t'avais dit que l'Italien avait le coronavirus"

Paolo Levi a partagé un message sur son compte Twitter pour informer les Internautes de son état de santé et a expliqué qu'il ne serait pas présent dans l'émission "Balance ton post". Il a expliqué : "Toux sèche au réveil, peut-être un coup de fatigue, mais dans le doute j’ai décidé de limiter un max mes déplacements et m’auto-confiner à la maison. Merci donc à Cyril Hanouna pour l’invit’ de ce soir dans Balance Ton Post. Ce sera avec plaisir mais uniquement via Skype.". Le présentateur phare de C8 a décidé de réagir avec humour. Au début de "Touche pas à mon poste", il a dévoilé en direct : "On vient de rigoler parce que Jean-Michel vient de me dire : 'je t'avais dit que l'Italien avait le coronavirus'. J'espère qu'il ne l'avait pas hier, il était très sympa. Pour le moment, il est confiné chez lui.". Cyril Hanouna, a par la suite ajouté : "Notre ami italien qui est venu hier, il a mal à la gorge, il est pas bien et apparemment, il nous fait un panaris celui-ci. Donc il n'est pas là ce soir et on l'aura peut-être en skype.". Affaire à suivre !

Toux sèche au réveil, peut-être un coup de fatigue, mais dans le doute j’ai decidé de limiter un max mes déplacements et m’autoconfiner à la maison. Merci donc @Cyrilhanouna pour l’invit’ de ce soir à @BalanceTonPost. Ce sera avec plaisir mais uniquement via Skype.

A plus tard ! — Paolo Levi (@paolo_levi) March 12, 2020

Par Solène Sab