Coronavirus : Daniel Dae Kim (Hawaï Five O) testé positif

Le monde entier fait face à la pandémie de coronavirus. Venu de Chine, le virus s’est rapidement propagé et le plus gros foyer d’infections se trouve dorénavant en Europe. Face à l’ampleur de la situation, certains gouvernements ont décidé de fermer leurs frontières, le confinement est de mise en France comme en Italie, les personnes infectées doivent respecter un délai de quarantaine de 14 jours comme l’a fait Alexia Laroche-Joubert par exemple. L’objectif est de limiter la propagation du virus. La liste de personnalités atteintes ne cesse de s’allonger. Si Tom Hamks, Blaise Matuidi, le Prince Albert II de Monaco ou encore Itziar Ituño sont atteints, un acteur a dévoilé l’être. Il s’agit de Daniel Dae Kim.

"Je voulais partager mon expérience avec vous"

L’acteur qui a notamment tourné dans "Lost" et "Hawaï Five O" a annoncé la nouvelle à travers une vidéo de plus de 10 minutes postée sur son compte Instagram. "Bonjour à tous, hier (mercredi 17 mars) j’ai été testé positif au covid-19, la maladie causée par le coronavirus. Ça devrait aller mais je voulais partager mon expérience avec vous au cas où vous trouveriez cela informatif ou utile. J’espère que vous êtes tous prudents, que vous êtes calmes et surtout en bonne santé" écrit en légende de la vidéo l’acteur de 51 ans. De retour chez lui à Hawaï, Daniel Dae Kim a voulu rappeler aux internautes quelques gestes à respecter pour se protéger du coronavirus, "Si vous ne traitez pas cela, vous mettez potentiellement en danger la vie de millions de personnes y compris de vos proches. Pour le bien de tous, veuillez suivre les directives : distance sociale, confinement, ne touchez plus votre visage et lavez-vous les mains".

Par Valentine V.