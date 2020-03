Coronavirus : Découvrez ce que Cyril Hanouna a prévu en cas d'urgence

Si des mesures ont déjà été prises par le gouvernement face à l'épidémie de coronavirus, d'autres plus drastiques pourraient être envisagées en cas d'évolution. Pour l'instant, les rassemblements de plus de 5000 personnes en milieu confiné sont interdits, chaque personne revenant d'une zone à risque doit respecter une quarantaine de 14 jours… Des spectacles, salons ou encore évènements sportifs sont visés en raison du large public qu'ils reçoivent. Mardi 3 mars, Cyril Hanouna a évoqué ce qu'il envisagerait en cas d'urgence. Premièrement, il précise que TPMP à huit clos "c'est possible". Et dans ce cas, l'animateur a prévu quelque chose : "Si le public n'est plus autorisé à venir assister à TPMP, je mettrais en place des faux rires et des faux applaudissements!" Info ou intox, il ne précise pas. Et ce n'est pas tout !

"On passera les 14 jours ensemble"

L'animateur de TPMP a visiblement tout prévu en cas de mesures plus strictes face au virus. "Si dans un deuxième temps on passe un cap et qu'ils nous demandent de rester confinés, sachez que j'ai déjà commencé à mettre des installations dans les loges pour être filmés 24h/24 et que l'on soit confinés ensemble". Sur le plateau les chroniqueurs n'en reviennent pas, la déclaration de Cyril Hanouna provoque l'hilarité. Mais ce dernier précise qu'il ne s'agit pas d'une blague et continue. "On passera les 14 jours ensemble dans les locaux ici des studios. J'ai commencé déjà à étudier, je vais mettre des caméras automatiques bien entendu parce que je veux le moins de cadreurs possible pour ne pas les mettre en danger. Et c'est moi qui vous équiperai en son, on sera tous ensemble et on pourra offrir un programme aux téléspectateurs". Une sorte de télé-réalité de l'émission.

Si rien n'est annoncé encore comme nouvelle mesure face au coronavirus, Cyril Hanouna a pris les choses en main et insiste auprès de ses chroniqueurs qui semblent plutôt penser à un canular qu'autre chose. "Ce n'est pas du tout une vanne, j'ai étudié ça ce weekend, je suis venu exprès ce weekend pour voir comment on pouvait installer des caméras automatiques etc… C'est ce qui se passera en cas de confinement, c'est officiel".

Par Non Stop People TV