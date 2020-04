Coronavirus : Delphine Wespiser annonce un nouveau décès au sein de son entourage

Le 23 mars dernier, Delphine Wespiser s’exprimait avec tristesse sur Instagram pour rendre hommage à son gynécologue. Le docteur Jean-Marie Boeglé, gynécologue-obstétricien est en effet décédé du covid-19 à l’âge de 66 ans, le dimanche 22 mars 2020 au CHU de Dijon. Contaminé par une patiente, le médecin était parti se reposer dans sa résidence secondaire dijonnaise avant d’être emporté par le virus.

Très triste, Delphine Wespiser lui avait alors rendu un bel hommage en publiant un beau texte sur Instagram. Et deux semaines après ce tragique évènement, l’ancienne reine de beauté est à nouveau touchée par le virus.

"Chaque jour j’apprends le décès d’une personne partie à cause de ce virus qui montre que le monde ne sera plus le même. La Terre entière et la France sont meurtries par ce virus, mais l’Alsace… C’est incroyable…" a-t-elle écrit ce lundi 6 avril 2020 sur Instagram.

Delphine Wespiser à nouveau endeuillée



L’ex-Miss France a ensuite annoncé la mort du maire de Saint-Louis, dans le Haut-Rhin. L’homme de 75 ans venait d’ailleurs d’être réélu après avoir remporté le premier tour des élections municipales.

"La terre entière et la France sont aujourd’hui meurtries par ce virus, mais l’Alsace… C’est incroyable. Aujourd’hui M. Jean-Marie Zoellé est la deuxième connaissance dont on m’apprend le départ. Je pense à ce grand monsieur, de sa stature et de son élégance, et des bons moments que nous avons partagés dans le secteur ludovicien. Au revoir monsieur le Maire" a-t-elle déclaré en légende d’une photo où elle apparaît durant son règne de Miss France, aux côtés de l’homme politique décédé.





Par E.S.