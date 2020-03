Coronavirus : Denis Brogniart, son coup de gueule contre les gens qui sortent encore

Depuis cinq jours maintenant, la France est quasi à l'arrêt. Et pour cause, pour lutter contre la propagation du Covid-19, Emmanuel Macron qui a appelé Nicolas Sarkozy et François Hollande, a pris des mesures sans précédent. Lundi 16 mars, le président de la République annonçait la mise en place du confinement.

Les Français étaient alors invités à rester chez eux le plus possible. Des sorties sont évidemment autorisées, mais il faut que ces dernières restent exceptionnelles et nécessaires. Pour des raisons de santé, faire ses courses ou pour aller au travail par exemple. Mais cette mesure n'est pas très bien respectée. Il n'est pas rare de voir des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux de marchés bondés alors que le confinement est de rigueur. Cela agace, d'autant plus que les hôpitaux sont débordés, ce n'est donc pas l'heure de jouer avec le feu.

"ça me rend dingue !"

Denis Brogniart qui a eu une aventure avec une chroniqueuse de TPMP, a poussé un violent coup de gueule. Interrogé par le magazine Télé-Loisirs, il n'a pas mâché ses mots pour dire ce qu'il pense des citoyens qui ne respectent pas les règles. "Je suis de nature assez fataliste, donc quand on me dit "restez chez vous", je reste chez moi. Quand je vois ces marchés blindés, ça me rend dingue ! Je n'arrive pas à comprendre que certaines personnes ne se mettent pas en ordre de bataille".

Il ajoute ensuite "On ne demande pas aux gens de réfléchir mais d'exécuter les consignes et les règles qu'on nous donne. Normalement, on devrait trouver, quel que soit nos opinions politiques, nos vies, nos quotidiens, une unité totale. L'objectif d'éradiquer ce virus devrait nous mettre tous d'accord. Je trouve d'ailleurs le ministre de la santé admirable dans sa façon de communiquer. Arrêtons de polémiquer et de penser à la politique politicienne. C'est un virus qui peut tous nous toucher donc soyons solidaires les uns les autres".

Par J.F.