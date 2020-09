Coronavirus : Didier Raoult visé par une plainte à l'Ordre des médecins, ce qu'il risque

Didier Raoult n’en finit plus de faire parler de lui. Selon nos confrères du Figaro, le chercheur marseillais est désormais accusé par plusieurs centaines de praticiens et infectiologues de plusieurs manquements au code déontologie de la médecine, et d’avoir fait la promotion de l’hydroxychloroquine comme traitement contre le coronavirus, un médicament dont l’efficacité n’a pas été prouvée. Certaines études ont même pointé l’inefficacité et la dangerosité de ce médicament. Selon le Figaro, les plaignants soulignent dans un argumentaire de six pages que Didier Raoult "a délibérément prescrit de l'hydroxychloroquine souvent associée à de l'azithromycine à des patients atteints de Covid-19 sans qu'aucune donnée acquise de la science ne soit clairement établie à ce sujet, et en infraction avec les recommandations des autorités de santé".

Bientôt radié de l’ordre des médecins ?

Toujours selon nos confrères, Didier Raoult risque des sanctions allant de l’avertissement à la radiation définitive en ayant enfreint neuf articles du code de déontologie médicale. En attendant de connaître le dénouement de cette affaire, Didier Raoult peut compter sur le soutien de certaines personnalités, dont notamment Mylène Demongeot. L’actrice avait tenu sur RTL à remercier en juin dernier le médecin après avoir été guérie du coronavirus : "Je suis prête à le crier partout, car je vois qu'on l'enquiquine comme c'est pas permis : merci professeur Raoult. Ça ne va pas trop mal compte tenu que j'ai failli mourir et que j'en suis sortie magnifiquement grâce au traitement du professeur Raoult. Je suis prête à le crier partout, parce que je vois qu'on l'enquiquine comme ce n'est pas permis, mais moi je lui dois la vie. Donc à quelqu'un à qui je lui dois la vie, je dis : merci Professeur".

Par Alexia Felix