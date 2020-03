Coronavirus : Elie Semoun inquiet pour son père dans un Ehpad

En cette période de confinement, les maisons de retraite médicalisées souffrent et l'inquiétude monte. Les personnes âgées à risque face au coronavirus, se retrouvent isolées, et le personnel soignant tente de faire face à la situation. Alors que le nombre de décès dû au coronavirus ne prend pas en compte les personnes dans les Ehpad ou à domicile, dans toute la France, on compte des dizaines de décès et de personnes contaminées au coronavirus dans ces établissement. De quoi inquiéter les familles. Reçu en live dans "Clique à la maison" présenté par Mouloud Achour sur Instagram ce jeudi 26 mars, Elie Semoun a évoqué cette situation car son père est dans un Ehpad.

"J'ai très très peur"

"Mon père est dans un EHPAD à Lyon et y a un vieux - parce qu'il y a que des vieux, y a que des personnes âgées là-bas - qui l'a chopé. Donc on est, avec ma soeur, hyper inquiets", a-t-il confié avant d'expliquer ce qui pose un autre problème : "Ils les ont confinés dans leur chambre mais papa est atteint d'un début d'Alzheimer donc de temps en temps il sort de la chambre et il va se balader dans la salle à manger. Les infirmiers le rattrapent, gentiment il retourne dans sa chambre". Elie Semoun se montre alors très inquiet : "Je pense qu'il comprend la gravité de la chose, mais j'ai très très peur. Tu sais s'il y en a un qui est malade, il le refile à mon père... Ils tombent comme des dominos. Mon père a 88 ans, si ça arrive, on sera loin et... ça me donne des frissons, et à ma soeur aussi". Malgré le confinement, l'humoriste prend des nouvelles de son père et rassure sur son état de santé : "Écoute, pour l'instant, incroyable, je l'ai eu en facetime ; il va bien, il est toujours aussi mignon, toujours aussi touchant. Donc pour l'instant tout va bien, je croise les doigts".

Par Marie Merlet