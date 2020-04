Coronavirus : Ellen Pompeo s'engage en faveur du confinement

Ellen Pompeo incarne Meredith Grey depuis plus de 15 dans "Grey’s Anatomy". Un rôle qui lui a permis de devenir au fil des ans, l’une des actrices américaines les plus influentes et les plus riches de la télévision. Grâce à sa notoriété et ses 7 millions d’abonnés sur Instagram, elle s’engage. Vendredi 3 avril, Ellen Pompeo a posté une vidéo sur son compte Instagram où elle engage chacun de ses fans à respecter le confinement de mise pour limiter la propagation du coronavirus. Ce n’est pas la première fois que l’actrice évoque le sujet. Plus récemment, elle avait posté une photo de médecins portant des feuilles avec le message suivant : "Nous sommes ici pour vous, restez à la maison pour vous". Elle réitère sa demande une nouvelle fois à travers une vidéo.

"Restez chez vous. Par pitié"

Alors que le tournage de la saison 16 de "Grey’s Anatomy" est interrompu aux Etats-Unis et la diffusion suspendue en France en raison de l'épidémie de covid-19, Ellen Pompeo est confinée. Et elle invite chacun à faire comme elle. "On m’a demandé de faire une nouvelle vidéo pour dire à tout le monde de rester à la maison. Je reçois beaucoup, trop même, de coups de fil et de mails de médecins et infirmières de mon entourage, même du gouverneur de New York via son bureau qui m’a demandé de l’aide une nouvelle fois pour faire passer le message à tout le monde : restez chez vous. Par pitié". Elle ne s’arrête pas là. Ellen Pompeo insiste sur les risques que prennent les soignants. "Les professionnels de santé, les médecins, les infirmières, tous ceux qui travaillent dans un hôpital sont à bout de souffle et maintenant ils en meurent. (…) Nous devons nous confiner. Ce n’est pas le plus dur à faire".

Par Valentine V.