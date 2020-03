Coronavirus : Ensemble avec nos soignants sur France 2 choque certains internautes

La chaîne France 2 a bousculé ses programmes mardi 24 mars afin de proposer une émission spéciale baptisée "Ensemble avec nos soignants". L’objectif : rendre hommage au personnel de santé qui lutte quotidiennement face à la pandémie de covid-19. Tout au long de la soirée, des personnalités connues telles que Clara Luciani, Joyce Jonathan ou encore Gad Elmaleh ont apporté en vidéo leur soutien aux professionnels de santé. France Télévisions était associée à la Fondation de France pour lancer un appel aux dons. De nombreux professionnels ont également témoigné de leur quotidien depuis plusieurs semaines, rappelant l’importance de respecter le confinement et les gestes sanitaires préconisés. Si une prise de conscience a débuté en ce qui concerne le personnel soignant, certains internautes se sont indignés sur Twitter.

Un élan de solidarité trop tardif

Depuis le début de l’épidémie de coronavirus, les Français montrent leur soutien envers le personnel de santé. Chaque soir des milliers de personnes se mettent à leurs balcons pour applaudir et ainsi remercier les professionnels qui luttent face à la maladie. L’émission "Ensemble avec nos soignants" en est un autre exemple. Un élan de solidarité un peu tardif pour certains qui n’ont pas hésité à le dire lors de la diffusion sur Twitter. Ainsi, ils ont écrit : "On aurait pu apprécier la même émission quand les soignants étaient dans la rue à dénoncer leurs conditions de travail", "Dites-vous qu’il y a quelques mois pour ne pas dire semaines ces médecins étaient gazés, frappés, bousculés parce qu’ils revendiquaient plus de considération et de moyens…", "Ils étaient où il y a 2 mois quand les infirmières faisaient grève ? Bande d’hypocrites"…

Honteux #EnsembleAvecNosSoignants sur @France2 c'est le défilé des glandus anti-service public qui viennent maintenant se faire de la promo à pas cher sur le dos des soignants et des malades. Ils étaient où y'a 2 mois quand les infirmières faisaient gréve ? Bande d'hypocrites... — melina (@Melina__m) March 24, 2020

#EnsembleAvecNosSoignants @France2tv, on aurait apprécié la même émission quand les soignants étaient dans la rue à dénoncer leurs conditions de travail. VOUS ETIEZ OÙ, HEIN ? #COVID19 pic.twitter.com/2xb0CTuSee — latacas φ (@latacas28) March 24, 2020

#EnsembleAvecNosSoignants

Dites vous qu'il y a quelques mois pour ne pas dire semaine ces médecins étaient gazé, frappé, bousculé parce qu'ils revendiquaient plus de considération et de moyen...

Aujourd'hui, on est entrain de dépolitiser leurs revendications pic.twitter.com/9KOvPNw2oL — Jean Samba (@BeNiHacH) March 24, 2020

Par Non Stop People TV