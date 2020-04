Coronavirus : Fort Boyard maintenu malgré l'épidémie ? Olivier Minne répond

"Top Chef" et "Koh-Lanta" recoupés, "Intervilles" annulé, séries inédites comme la nouvelle saison de "Profilage" reportées… La pandémie de coronavirus impacte fortement les programmes télévisés. Si les chaînes cherchent à s’adapter aux mesures imposées par le confinement, certains grands rendez-vous TV sont complètement bouleversés à l’instar du "Tour de France". Exceptionnellement cette année, la Grande Boucle aura lieu du du 29 août au 20 septembre. En conséquence, France Télévisions diffuseur historique et officiel va devoir adapter tous ses programmes estivaux.

Invité de Philippe Vandel dans "Culture Médias" sur Europe 1, Olivier Minne a évoqué rapidement l’avenir de la 31e saison de Fort Boyard. L’animateur affirme "à l’heure actuelle" que le tournage du jeu est maintenu. "Nous tournerons en juin", précise-t-il. Fin mars, Olivier Minne avait déjà indiqué dans TV Magazine que "la 31e saison était toujours dans les tuyaux." "Mais par mesure de sécurité, on a reporté le début du tournage qui était prévu fin avril. On a un plan B qui nous permettrait, tout dépendra de la durée du confinement, de faire malgré tout, la saison de "Fort Boyard" qui consiste à faire venir moins de personnes sur le fort", ajoutait-il.

Le tournage du jeu reporté

Cet été, les fans de "Fort Boyard" devraient donc retrouver leur émission favorite sur France 2. Le présentateur rappelle toutefois qu’ "Intervilles" est "en pause" actuellement. Début mars, France 2 avait décidé que le tournage de l’émission – dont le retour est controversé – serait reporté. "On préfère reporter le tournage et attendre que toutes les conditions sanitaires soient réunies plutôt que de prendre des risques. Mais on croit en cette émission, on n'abandonne pas le projet", a assuré un porte-parole de la chaîne. L’émission devrait être présentée par Olivier Minne, Bruno Guillon et Valérie Bègue. En attendant, Olivier Minne sera prochainement de retour sur France Télévisions pour une émission spéciale consacrée aux trente ans de "Surprise sur prise".

Par Ambre L