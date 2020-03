Coronavirus : Frédéric Bouraly (Scènes de ménages) chante pour le personnel hospitalier

Partout dans le monde le personnel de santé se démène pour lutter contre le coronavirus. Les initiatives pour les soutenir sont légions. Ainsi en Espagne, les habitants spontanément se sont rassemblés à leur fenêtre pour applaudir pendant quelques minutes en fin de journée. Une idée qui a été reprise en France depuis le début du confinement mardi 17 mars. Les Français doivent rester chez eux et ne sortir qu'en cas d'extrême nécessité. La situation ne laisse personne de marbre, à l'image de Frédéric Bouraly, alias José dans "Scènes de ménages".

A la guitare sèche, Frédéric Bouraly entonne une chanson

Mercredi 18 mars Frédéric Bouraly a pris sa guitare et improvisé une chanson pour soutenir à son niveau le personnel de santé. Chez lui, on le voit s'installer sur son canapé et se saisir d'une guitare sèche. "Chanson pour les infirmiers. Toutes les infirmières, tous les infirmiers sont dans la galère, mais c'est pour nous sauver. On en est si fier, on veut les célébrer, mais pas plus tard qu'hier on les a oubliés", entonne José de "Scènes de ménages". Il continue ainsi pendant près de 2 minutes. On ne lui connaissait pas ce talent, mais il faut avouer que c'est assez réussi.

D'ailleurs les commentaires sous la vidéo postée sur Twitter sont assez élogieux. "Merci mr Bouraly de penser à nous soignants", commente Audrey. "Merci de tout cœur Frédéric, on t'aime ne change rien", ajoute Bruno. Une chanson un peu légère pour essayer de donner un peu de baume au cœur quand l'actu est très noire, cela ne pouvait être qu'une bonne idée.

Par Mélanie C.