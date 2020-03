Coronavirus - Grey’s Anatomy, Good Doctor : leur beau geste pour lutter contre l’épidémie

Alors que le coronavirus sévit dans le monde entier, le personnel soignant de tous les pays se mobilise face à la pandémie malgré un manque de moyens de protection. Un courage remarqué et salué par les populations. Des élans de solidarité ont émergé. Après la création de cagnottes en ligne pour soutenir le personnel hospitalier, les dons des clubs de sport ou encore les émissions spéciales, ce sont les producteurs de séries médicales qui font preuve de générosité. Les séries telles que "Grey’s Anatomy" et "Station 19" offrent leurs masques, leurs gants et leurs blouses aux soignants. "Pour Station 19, nous avons eu la chance d’avoir environ 300 masques N95 très convoités, que nous avons donnés à notre caserne de pompiers locale. Ils étaient extrêmement reconnaissants" explique Krista Vernoff, la productrice, dans un communiqué. Et ce n’est pas tout !

De nombreuses séries se mobilisent pour le personnel soignant

"Pour Grey’s Anatomy, nous avons un stock de blouses et de gants que nous donnons aussi. Nous sommes remplis de gratitude envers ces travailleurs de santé en cette période incroyablement difficile et, en plus de ces dons, nous faisons notre part pour les aider en restant à la maison !" poursuit Krista Vernoff. La saison 16 de Grey's Anatomy se poursuit ce mercredi 25 mars sur TF1. Autre show médical, "Good Doctor" se démarque également par un don de plusieurs centaines de masques, blouses et tenues étanches à la ville de Vancouver où est tournée la série. Du côté de "New Amsterdam", le showrunner a confié au Hollywood Reporter que "la série a tout donné à l’hôpital de Bellevue de New York". Les producteurs de "The Resident" ont, eux, donné des équipements médicaux au Grady Memorial Hospital d’Atlanta. Un élan de solidarité bienvenue en cette période difficile.

Par Valentine V.