Coronavirus : guéri, Charlélie Couture se livre sur ses terribles symptômes

Par chance, la liste des célébrités ayant réussi à vaincre le coronavirus s’allonge. La semaine dernière, la chanteuse Pink a en effet annoncé sa rémission, quelques jours après le prince Charles, et Tom Hanks et son épouse Rita Wilson. Traités à la chloroquine, les deux acteurs viennent d’ailleurs de se livrer sur les effets secondaires du médicament controversé. Contaminée, l’actrice française Carole Dechantre a elle aussi annoncé qu’elle est désormais guérie. De quoi ravir tous les fans de la série "Les Mystères de l’Amour". Enfin plus récemment, c’est le champion de football, Blaise Matuidi qui a annoncé sa guérison après plusieurs semaines passées en quarantaine.

Ce jeudi 16 avril 2020, c’est le chanteur Charlélie Couture qui à son tour, donne de ses nouvelles. Là aussi, le constat est positif : deux semaines après avoir contracté le coronavirus, l’artiste de 64 ans va beaucoup mieux.

"Je ne pouvais plus parler"

Le chanteur vient d’accorder une interview à BFMTV dans laquelle il se livre sur son expérience : "La première semaine, j’avais 38 de fièvre. Je me suis mis à perdre pied complètement. Pendant huit jours, je ne pouvais plus parler. On perd le goût de tout - et le goût de la vie tout court. On a envie que ça s’arrête. Je ne voyais plus aucune issue, à aucun niveau."

"J’étais tout à fait déstabilisé au début. J’avais perdu mon essence de vie, mon énergie, mon envie de faire, de partager, de créer, d’être ce que je suis. "a ajouté le chanteur.

Sur pied, l’artiste se plaît déjà à composer des chansons et à chanter avec sa fille : "Je peux faire le malin maintenant que ce n’est pas dangereux pour autrui et que je suis immunisé moi-même. Je n’ai plus la même angoisse". Heureux d’avoir tourné le dos à cette difficile épreuve, Charlélie Couture s’est remis à travailler sur son prochain album prévu pour la rentrée prochaine.

Par E.S.