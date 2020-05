Coronavirus : Hélène Darroze évoque sa guérison

Hélène Darroze retrouve peu à peu la forme. Contaminée par le coronavirus, la cheffe a vécu une période compliquée durant le confinement. "Au tout début, je me suis réveillée à 4h du matin avec un mal de tête qui a duré 3 jours. Je suis restée dans un état semi-comateux (...) Je peux vous dire que je n'ai jamais eu mal à la tête comme ça de ma vie", a-t-elle raconté dans "Clique" ce mardi 26 mai. "Et puis, ça va bien pendant 2 ou 3 jours et bam ! Ça revient. Pas aussi fort qu'avant, mais avec une fatigue incroyable, un mal de gorge qui revient, avec de sortes de gros rhumatismes", a-t-elle poursuivi. Déjà en difficulté financière à cause de la fermeture de ses restaurants, la cheffe semble être aujourd'hui prête à aller de l'avant.

"Ça a été un peu compliqué"

A l'occasion de la réouverture des restaurants et bars le 2 juin, Hélène Darroze a été interrogée sur BFMTV ce samedi 30 mai. Au sujet de son état de santé, la cheffe étoilée de deux restaurants parisiens, a assuré qu'elle se portait mieux. "J’ai eu de premiers symptômes début mars et tout s’est un peu accéléré au début du confinement. Aujourd’hui ça va. Je ne vais pas dire que j’ai retrouvé ma forme à 100%, il y a encore de gros moments de fatigue et de maux de tête mais depuis quelques jours ça va beaucoup mieux. C'est vrai que je fais partie de ces gens pour qui cela n’a pas été anodin. Ça a été un peu compliqué mais bon, j’ai retrouvé ma forme et j’ai retrouvé ma pêche !", s'est montrée optimiste Hélène Darroze.

Par Marie Merlet